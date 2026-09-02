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От подруги и крестной до суда: как конфликт Полины Дибровой и Елены Товстик дошел до иска на 5 млн рублей

От подруги и крестной до суда: как конфликт Полины Дибровой и Елены Товстик дошел до иска на 5 млн рублей

Еще недавно Полина Диброва и Елена Товстик были частью одного круга общения. Их семьи дружили, вместе проводили время, а Полина стала крестной матерью одного из сыновей Товстиков.

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