Вечерняя Москва

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«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей

«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей

Телеведущая Елена Летучая продержалась на канале СТС в передаче «Рогов+» всего один выпуск. Многие зрители сразу не приняли ее фигуру в модном проекте, обвинив в комментариях под выпуском на канале YouTube в излишнем высокомерии и ненужности.

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