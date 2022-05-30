«Раскачивать лодку не хочу»: Рогов ответил на обвинения в подлости от Летучей

Телеведущая Елена Летучая продержалась на канале СТС в передаче «Рогов+» всего один выпуск. Многие зрители сразу не приняли ее фигуру в модном проекте, обвинив в комментариях под выпуском на канале YouTube в излишнем высокомерии и ненужности.