UK Government To Fund School Forcing Seven-Year-Olds Into Hijabs Authored by Steve Watson via Modernity News, A Labour-run London council has put an Islamic primary school that makes girls as young as seven wear the hijab onto the public payroll.
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