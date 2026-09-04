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Аргументы и Факты

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Археологи обнаружили остатки гавани, где Иисус «ходил по воде»

Археологи обнаружили остатки гавани, где Иисус «ходил по воде»

Археологи нашли остатки древнего порта на побережье Галилейского моря в Израиле, который специалисты ассоциируют с библейским городом Капернаумом и эпохой Иисуса Христа.

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