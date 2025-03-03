Как выглядит классическая европейская помощь: Литва собирает 20 миллионов евро на закупку оружия для Украины.
Как выглядит классическая европейская помощь или Литва - молодец!
Комментарии
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Eduard
Иногда жалко что мы с вами добрые,добро састо оборачивается злом.Легко раздавать"Кемски волости" назад их не получить,хуже того оттуда пушки торчат на нас!
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13 час.
Eduard
Литовцы получают меньше всех даже в Прибалтике,но нет миллионы отдают на явные аферы!
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13 час.
Eduard
Трогательно до слез,хуторяне под видом "помощи" шлют оружие.На месте Украины я бы в Прибалтику отправил тысячу топоров с посланием:"Мочите друг друга друзья"!
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13 час.
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