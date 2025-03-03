Как выглядит классическая европейская помощь или Литва - молодец!

Eduard Иногда жалко что мы с вами добрые,добро састо оборачивается злом.Легко раздавать"Кемски волости" назад их не получить,хуже того оттуда пушки торчат на нас!

Eduard Литовцы получают меньше всех даже в Прибалтике,но нет миллионы отдают на явные аферы!