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Bloomberg: ЕС готов отсрочить санкции до переговоров в Стамбуле

Bloomberg: ЕС готов отсрочить санкции до переговоров в Стамбуле

После переговоров чиновников из Европы и США 12 мая стало понятно, что американская сторона хотела бы предоставить возможность для переговоров между Москвой и Киевом 15 мая, прежде чем усилить давление на Путина, пишет агентство.

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