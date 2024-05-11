Медвежий угол
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Медвежий угол

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Продукты - не для свалки

Продукты - не для свалки

Госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО) предложила правительству отменить налоги для тех бизнес-структур, которые отдают на благотворительность нераспроданные продукты с ограниченным сроком годности.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Тогда хохлам , они всё сожрут...
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2 час.
alik3456 Джексон
Опять по пути европы пошли.
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2 час.
Галина Дьячина
правильно..вот здесь можно пример брать с Европы
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50 мин.

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