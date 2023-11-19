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Марцел Личка: «2Drots умеют играть с мячом. Как только мы потеряли концентрацию, соперник нам забил»

– Какое задание дали себе, выходя на поле? – Не травмироваться, потому что я уже не двигаюсь, как парни.

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