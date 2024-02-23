В карельском поселке состоялась премьера спектакля студентов

Студенты Карельского колледжа культуры и искусств впервые вышли на большую сцену и поразили зрителей В поселке Чална с успехом прошел спектакль «Верочка» (12+) по мотивам одноименной повести Андрея Богословского.
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