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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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ПРОВЕДЕНО НАДЗОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

ПРОВЕДЕНО НАДЗОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Государственным инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрием Довидовичем в ОАО ´Бобруйсксельмаш´ проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении 6 потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны).

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