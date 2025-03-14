ПРОВЕДЕНО НАДЗОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Государственным инспектором Бобруйского межрайонного отдела Могилевского областного управления Госпромнадзора Дмитрием Довидовичем в ОАО ´Бобруйсксельмаш´ проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отношении 6 потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны).
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