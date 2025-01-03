Авария оставила почти 6 тыс. человек в Симферополе без света: ведутся работы

В Симферополе авария на сетях "Крымэнерго" оставила без света около 6 тыс. жителей. По информации замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимира Воронкина, обесточены несколько трансформаторных подстанций.
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