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Молотком по голове: Кто напал на главного конструктора оборонного завода в Кургане?

Молотком по голове: Кто напал на главного конструктора оборонного завода в Кургане?

Руководящие работники предприятий ОПК оказались в зоне повышенного риска Герман Галкин Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС 22 мая в Кургане было совершено нападение на заместителя гендиректора оборонного предприятия «Курганприбор», главного конструктора Андрея Кондратьева.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Почему на вроружение не берётся советский опыт секретности. Военные заводы и их продукция засекречена полностью, все работники и нжкнкры работали в закрытых городах где их постоянно охраняли.А у нас мало того что все вокруг знают кто он, что разрабатывает, так ещё и вражеских мигрантов на оборонные заводы привлекают
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