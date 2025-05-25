Молотком по голове: Кто напал на главного конструктора оборонного завода в Кургане?

Лариса Галахова

Почему на вроружение не берётся советский опыт секретности. Военные заводы и их продукция засекречена полностью, все работники и нжкнкры работали в закрытых городах где их постоянно охраняли.А у нас мало того что все вокруг знают кто он, что разрабатывает, так ещё и вражеских мигрантов на оборонные заводы привлекают