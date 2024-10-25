Сати Казанова высказалась о позднем материнстве

Певица Сати Казанова, которой недавно исполнилось 42 года, готовится впервые стать матерью. Для знаменитости и ее мужа-итальянца этот ребенок является невероятно долгожданным – несколько лет у них не получалось забеременеть, несмотря на хорошие анализы и физическое здоровье.
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