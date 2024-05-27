Суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС по "делу металлургов"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил мировое соглашение между ФАС (Федеральной антимонопольной службой) России и компанией "Северсталь" по "делу металлургов", по которому компания была оштрафована на сумму свыше 8,7 миллиарда рублей.
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