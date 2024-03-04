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Автомобиль сгорел на лесной дороге в Карелии

В Кондопожском районе пожарные не успели спасти загоревшееся транспортное средство В воскресенье в 20 часов 41 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что на пятом километре автодороги Спасская Губа – Нелгомозеро горит легковой автомобиль.

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