ВТБ оспаривает в суде отзыв лицензии европейской «дочки»

ВТБ в октябре подал иск в суд Евросоюза, чтобы оспорить решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) отозвать лицензию у германской «дочки» Ost-West Handelsbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документы на официальном портале Европейского Союза.
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