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Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Так это должны сделать независимые юристы, а не то, кто как раз и создаёт "мутную воду" и в ней ловит"рыбку"! Наказал...Владимир Путин пр...
  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

ВТБ оспаривает в суде отзыв лицензии европейской «дочки»

ВТБ в октябре подал иск в суд Евросоюза, чтобы оспорить решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) отозвать лицензию у германской «дочки» Ost-West Handelsbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документы на официальном портале Европейского Союза.

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