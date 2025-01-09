ВТБ оспаривает в суде отзыв лицензии европейской «дочки»

ВТБ в октябре подал иск в суд Евросоюза, чтобы оспорить решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) отозвать лицензию у германской «дочки» Ost-West Handelsbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документы на официальном портале Европейского Союза.