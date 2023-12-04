Фермеры планируют встретиться с главой государства

Ассоциация Forța Fermierilor сообщает, что собирается встретиться с председателем парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александром Трубкой и с главой государства Майей Санду.
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