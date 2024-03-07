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Китай

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Глава МИД КНР: Формирование сообщества единой судьбы человечества стало знаменем для прогресса нынешней эпохи

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Концепция формирования сообщества единой судьбы человечества указала верное направление для развития человечества и стала славным знаменем, под которым ведется прогресс нынешней эпохи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.

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