Глава МИД КНР: Формирование сообщества единой судьбы человечества стало знаменем для прогресса нынешней эпохи

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Концепция формирования сообщества единой судьбы человечества указала верное направление для развития человечества и стала славным знаменем, под которым ведется прогресс нынешней эпохи, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)