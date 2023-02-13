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Микэл Бриджес получил прозвище «Бруклин Бриджес» после обмена в «Нетс»

Форвард Микэл Бриджес получил прозвище «Бруклин Бриджес» после обмена в «Нетс» перед дедлайном. Бруклинский мост (Бруклин бридж) – соединительная магистраль между Бруклином и Манхэттеном, одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка.

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