Балицкий анонсировал открытие ж/д сообщения между ДНР и Крымом

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пассажирское железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и Крымом с маршрутом через Мелитополь будет открыто ориентировочно в начале лета 2025 года.
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