Авербух: не хочу говорить, что Костомаров выйдет на лед на коньках

Хореограф Илья Авербух, который ранее анонсировал участие Романа Костомарова в танцах на льду, в беседе со «Спорт-Экспресс» заявил, что не хотел бы давать обещаний по поводу выступления российского фигуриста на коньках.
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