Состоялись две панельные дискуссии В Петербурге прошла конференция «5 элементов жизни», посвященная маркетингу, развитию бизнеса и личностному росту В Северной столице 27 октября в отеле «Введенский» состоялась конференция «5 элементов жизни», в которой приняли участие лидеры мнений, предприниматели и эксперты.