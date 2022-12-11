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Александр Касперович: «У Логинова есть проблемы с самочувствием, да и погодные условия в Сибири не очень комфортные»

Тренер Александр Касперович высказался о состоянии Александра Логинова, который сегодня не стартовал в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

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