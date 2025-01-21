🔥 В Ялте в районе Кирова сильный пожар «Крым 24» уточняет подробности инцидента у сотрудников МЧС. На месте работают пожарные и скорая помощь.
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🔥 В Ялте в районе Кирова сильный пожар «Крым 24» уточняет подробности инцидента у сотрудников МЧС. На месте работают пожарные и скорая помощь.