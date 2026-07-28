Маргарита Симоньян рассказала о страсти между ней и Тиграном Кеосаяном

Журналистка и глава RT Маргарита Симоньян опубликовала в личном блоге отрывки из новой книги «Непервая любовь», в котором рассказала подробности их совместной жизни с умершим режиссером Тиграном Кеосаяном.
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