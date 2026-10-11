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The Eurasia Daily news agency

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Anti-Nazi anthem: Young people protest in Paris under "Katyusha"

Anti-Nazi anthem: Young people protest in Paris under "Katyusha"

Young people are protesting in Paris under the famous Russian "Katyusha". The corresponding video was published by the Solovyov Live telegram channel with a link to social networks.

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