Нарендра Моди объяснил, как технологии могут снизить социальное неравенство

Мировое сообщество должно обеспечить, чтобы преимущества технологий достигли всех слоев общества, чтобы устранить неравенство и заложить основу инклюзивного общества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на выездной сессии G7, 14 июня сообщает Hindustan Times.