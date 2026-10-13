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Газета.ру

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МО: ВС РФ поразили военные объекты и портовую инфраструктуру, работающую для ВСУ

МО: ВС РФ поразили военные объекты и портовую инфраструктуру, работающую для ВСУ

В ночь на 13 октября Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли комбинированные групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, доставлявшим военные грузы.

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