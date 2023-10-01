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Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

Дачникам рассказали о налогах на бани и туалеты

При этом ФНС освобождает дачника от уплаты налога одну хозпостройку на участке.фото: pixabay.com/firedark--> Владелец земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай или туалет, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам.

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