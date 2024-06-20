Стало известно, как с 1 июля изменятся пошлины на загранпаспорта

Увеличатся сборы за за выдачу разрешения на работы и пересечение границы РоссииСборы и пошлины на получение загранпаспорта, на действия, касающиеся получения гражданства России, выхода из гражданства, въезда и выезда из страны, вырастут с 1 июля 2024 года на 20 процентов.