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Царьград

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Стало известно, как с 1 июля изменятся пошлины на загранпаспорта

Стало известно, как с 1 июля изменятся пошлины на загранпаспорта

Увеличатся сборы за за выдачу разрешения на работы и пересечение границы РоссииСборы и пошлины на получение загранпаспорта, на действия, касающиеся получения гражданства России, выхода из гражданства, въезда и выезда из страны, вырастут с 1 июля 2024 года на 20 процентов.

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