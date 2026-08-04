This Is The Income Needed To Be Happy In 50 US Cities How much money does it take before earning more no longer makes people happier? Researchers call this threshold the satiation point, and it varies considerably across the United States.
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