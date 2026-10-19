Так называемые «патриоты Украины» действительно не считают русских полноценными людьми. Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.
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Бандерлоги не люди - они фашисты. Смерть фашистам.