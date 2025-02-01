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По факту нападения на банк полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело

По факту нападения на банк полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело

Фото В.Н. Горелых. BrisperПо факту дерзкого ограбления банковского учреждения, расположенного на проспекте Космонавтов микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района, следственным подразделением ОП №14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст.

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