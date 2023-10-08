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Роль России на газовом рынке Европы оценили

Роль России на газовом рынке Европы оценили

Европа пытается заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки СПГ из США, но их объемов все равно недостаточно, Россия до сих пор может играть роль балансирующего поставщика газа на европейском рынке.

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