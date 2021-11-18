Парковку запретят на участке улицы Гоголя с 9 декабря

С 9 декабря на участке улицы Гоголя в Нижнем Новгороде будет запрещена парковка автомобилей. Ограничения на остановку и стоянку транспорта вводится на участке улицы Гоголя от улицы Суетинской до улицы Сергиевской на правой стороне по ходу движения.