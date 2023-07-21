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Львовский мясной магазин так рекламирует свою продукцию

Львовский мясной магазин так рекламирует свою продукцию

Гнусно глумится над семьёй, погибшей на Крымском мосту.Но магазин, не в вакууме существует. У него есть клиенты, покупатели.

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Комментарии
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zoubova
Ненавижу! Сволочи!!!.За такое гадство надо всех уничтожить,не жалея.
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9 час.
Леонид Попивняк
....нелюди и твари!...ни капли человеческого не осталось....всех в землю.....
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9 час.
Татьяна Карпова
надо этот магазин, прямой наводкой уничтожить.
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7 час.

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