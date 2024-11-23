Аниме “Юный свин не понимает мечты Санта-Клауса” покажут в 2025 году Аниме-ада...

Аниме “Юный свин не понимает мечты Санта-Клауса” покажут в 2025 годуАниме-адаптация серии ранобэ “Юный свин не понимает…” (Seishun Buta Yarou) продолжается, и в 2025 году нас будет ждать “Юный свин не понимает мечты Санта-Клауса” (Seishun Buta Yarou wa Santa Claus no Yume wo Minai).
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