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В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, а боевики жалуются на нехватку снарядов

В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, а боевики жалуются на нехватку снарядов

В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, а боевики жалуются на нехватку снарядов Юлия СоколоваВ ряде американских экспертных кругов рассматриваются последние военные действия на территории Украины.

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