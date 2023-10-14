В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях, а боевики жалуются на нехватку снарядов Юлия СоколоваВ ряде американских экспертных кругов рассматриваются последние военные действия на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под Приютным 34-я бригада наносит смертоносные удары по украинским боевикам, а новое российское оружие помогает: Обновленная карта военной операции на Украине 15 октября 2023 года
- Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР
- Франция на грани прекращения поставок оружия в Украину: эксклюзивное интервью с Алексеем Мешковым
Свежие комментарии