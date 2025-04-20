Кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung предложила главам европейских государств, планирующим поездку в Киев на 9 мая, поинтересоваться у главы киевского режима, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм.
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