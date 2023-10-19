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Минздрав определил правила смены пола у детей

Минздрав определил правила смены пола у детей

МИНЗДРАВ представил новый проект постановления правительства, который регулирует порядок медицинской помощи и определяет организации, допущенные к проведению операций по трансгендерному переходу у детей .

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