Ким Чен Ын назвал ракетные удары по РФ вмешательством Запада в конфликт

Использование западного оружия дальнего радиуса действия для ударов по территории России представляет собой прямое вмешательство в конфликт на Украине, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын 29 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
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