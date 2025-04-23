"Ты кто такой, чтобы меня будить": главарь хостела дал отпор силовикам при проведении рейда

Александр Салтановский

Значит кинул стул в представителей власти? За такое сразу мордой в пол, на полу чтоб была куча дерьма и именно в эту кучу его мордой и повозить эту морду в этой куче туда сюда, думаю запомнит на долго, может даже на всю оставшуюся жизнь! Как говорил персонаж Гостюхина в "Америкен бой" - власть трогать руками нельзя!