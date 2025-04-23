Avia.pro - СМИ В апреле 2025 года петербургская полиция нагрянула в хостелы, которые годами зарабатывали миллионы на фиктивной регистрации приезжих.
"Ты кто такой, чтобы меня будить": главарь хостела дал отпор силовикам при проведении рейда
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Беззаконие в России процветает? ЧТО ДЕЛАЮТ СПЕЦСЛУЖБЫ?!! Ничего не делают?... Оно и видно.
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2 час.
Александр Салтановский
Значит кинул стул в представителей власти? За такое сразу мордой в пол, на полу чтоб была куча дерьма и именно в эту кучу его мордой и повозить эту морду в этой куче туда сюда, думаю запомнит на долго, может даже на всю оставшуюся жизнь! Как говорил персонаж Гостюхина в "Америкен бой" - власть трогать руками нельзя!
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2 час.
АА
Алекс Архипов
Откупится?
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2 мин.
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