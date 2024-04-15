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Сийярто сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом аль-Нахайяном.

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