Сийярто сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом аль-Нахайяном.