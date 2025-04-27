Приближая Победу: битва за Берлин

Заявку на взятие Берлина первым вроде подал президент США Франклин Делано Рузвельт. В конце 1943 года, следуя на линкоре «Айова» на Тегеранскую конференцию, он поставил своим военным задачу: «Мы должны дойти до Берлина.
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