Нариман Аббасов про бой с Рафиковым»: «Травма – это часть нашего спорта. Мы продолжим историю»

Экс-чемпион AMC Fight Night Нариман Аббасов после победы на турнире NAIZA 50 предложил провести бой с Фанилем Рафиковым в сентябре в Баку: «Думаю, что с Рафиковым мы продолжим историю.
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