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Снукерист.ру

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Интервью с Чан Бинью после победы на турнире в Ухане

Интервью с Чан Бинью после победы на турнире в Ухане

Чан Бинью после победы над первым номером в мировом рейтинге Чжао Синьтуном в финале турнира Wuhan Open 2026 установил новый личный рекорд и серьезно нацелен на завоевание и других крупных титулов, сообщает SnookerHQ Чан Бинью (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чан Бинью признался, что на протяжении всей встречи финала в Ухане с Чжао Синьтуном он ощущал серьезное нервное напряжение.

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