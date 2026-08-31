Интервью с Чан Бинью после победы на турнире в Ухане

Чан Бинью после победы над первым номером в мировом рейтинге Чжао Синьтуном в финале турнира Wuhan Open 2026 установил новый личный рекорд и серьезно нацелен на завоевание и других крупных титулов, сообщает SnookerHQ Чан Бинью (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Чан Бинью признался, что на протяжении всей встречи финала в Ухане с Чжао Синьтуном он ощущал серьезное нервное напряжение.