Как встретить Новый 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: приметы, обычаи и советы Ольга ВайленкоС приближением Нового года 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, многие стремятся организовать праздник так, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, гармонию и благополучие.