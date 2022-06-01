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За месяц более 1700 гранатометчиков подготовили к бою на полигонах ВВО

За месяц более 1700 гранатометчиков подготовили к бою на полигонах ВВО

В течение месяца свыше 1700 военнослужащих-гранатометчиков общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), совершенствовали навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических станковых гранатометов АГС-17, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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