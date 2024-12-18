В ранней Вселенной обнаружили необычную спиральную галактику с двумя рукавами

До сих пор ученые не могли с уверенностью сказать, когда возникли первые спиральные галактики: на больших красных смещениях (то есть в относительно древней Вселенной) удалось обнаружить лишь несколько подобных объектов.
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