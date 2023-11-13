ФСБ арестовала красноярца за передачу СБУ данных о воинских частях Минобороны РФ

Федеральная служба безопасности России арестовала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о месторасположении российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.
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